Carlos Sainz puntúa tras la descalificación de los Ferrari y Gasly: "No he ido rápido"

"Ha sido la primera prueba de fuego con el coche y no ha funcionado"

Carlos Sainz consigue sus primeros puntos en esta temporada y hace debutar su casillero con Williams tras la descalificación de Hamilton, Leclerc y Gasly.

El piloto madrileño cruzó la línea de meta en la 13ª posición. Sin embargo, la FIA comunicó horas después las descalificaciones de Gasly y Leclerc por no cumplir con los pesos mínimo y de Hamilton por la anchura del suelo.

Estos tres pilotos habían cruzado por meta tras las 56 vueltas por delante del madrileño, por lo que el de Williams consigue sus primero puntos de la temporada al ascender al 10º lugar.

A pesar de ello, el fin de semana de Carlos Sainz no ha sido muy positivo. El propio piloto señaló que estas primera carreras le estaban sirviendo para aclimatarse con un coche con el que no acaba de estar completamente cómodo: "Muy complicado. Ha sido la primera prueba de fuego con el coche y no ha funcionado".

"De ayer a hoy hemos cambiado mucho el coche, el setup del coche en los dos coches. A Alex parece que le ha funcionado y ha podido puntuar, por mi parte, he seguido sufriendo mucho con el graining delantero, abriendo mucho los neumáticos tanto en la media como con la dura. No he ido rápido, mucho que analizar", añadió ante los medios tras la carrera.

El español no acaba de explicarse este bajo rendimiento tras lo visto en los test: "Un poco confuso, porque fui muy rápido en los test de Bahréin y en Abu Dabi, por alguna razón todo lo rápido que íbamos en los test se ha esfumado de un plumazo en esa primera carrera con el equipo".

"Necesitamos estos diez días para analizar con calma todo, a ver qué podemos hacer mejor", sentenció un Carlos Sainz que, a pesar del mal rendimiento en pista, se encuentra con este premio inesperado tras las decisiones de la FIA y consigue inaugurar su casillero con Williams.