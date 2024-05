Carlos Sainz no acabó del todo satisfecho el Gran Premio de Miami. En esta ocasión, el motivo volvió a ser la FIA. El madrileño recibió una sanción de 5 segundos tras la carrera que le hizo perder una posición con Sergio Pérez.

Siguen las inconsistencias en cuanto a las penalizaciones en el seno de la Federación Internacional. Mientras que el piloto mexicano se salía de rositas tras realizar una salida 'kamikaze' en la que el propio Carlos Sainz evitó el accidente, el madrileño fue sancionado por un toque con Oscar Piastri en el que el australiano rompió su alerón.

Lo cierto es que esta acción puede ser entendiblemente sancionable. Sin embargo, si tenemos en cuenta que solo unas vueltas antes Piastri había echado a Carlos de la pista, llegando a haber contacto, o la pasada de frenada de Sergio Pérez en la salida, queda claro que la FIA castiga más la consecuencia que la propia acción.

"Los pilotos tampoco sabemos por qué sancionan. Cuando 'Checo' perdió el control del coche y casi saca a dos de la pista tuve que frenar bruscamente para evitarle. No hubo consecuencias porque no hubo contacto, pero me costó buena parte de la carrera. Y a él no se le penalizó", comentó Carlos Sainz en la rueda de prensa previa al GP de Emilia Romaña.

"Sé que decimos que no miramos el resultado, pero es un ejemplo de que sí. Estoy seguro de que, si no hubiera tenido que parar en boxes (Piastri), a mí no me hubiesen penalizado. Y es una pena. Creo que la consecuencia sí es parte de la penalización. Y es algo con lo que no estoy de acuerdo", concluyó el madrileño.