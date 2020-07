Jornada intensa la que se ha vivido en la fase clasificatoria del primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 en Spielberg. Vatteri Bottas ha logrado la pole sobre Lewis Hamilton, mientras que Carlos Sainz saldrá desde la octava posición.

El todavía piloto de McLaren ha explicado que está contento con el resultado de la escudería en la clasificación: "En general es un día muy bueno para el equipo, el ver que tenemos opciones de meternos en la pelea con los equipos que el año pasado nos ganaban fácilmente ha sido una buena noticia".

"Ha sido un alivio ver que podemos luchar con esos equipos. Hay que ver si no es solo en este circuito y sí es en circuitos de más carga aerodinámica, pero de momento es una buena noticia", añadió el piloto madrileño.

Además, Sainz afirmó no haberse encontrado del todo cómodo en este arranque: "Personalmente, he tenido un poco de problemas de balance durante todo el fin de semana, sobre todo en las curvas rápidas no acababa de ir del todo confiado, y aunque haya hecho una Q3, un octavo y haya hecho una vuelta con un juego de neumáticos usados, aún así ha sido un buen día y quiere decir que mañana podemos atacar".

Caos en Ferrari

"Es de locos". Esto fue lo que dijo Charles Leclerc cuando se enteró de que había logrado pasar a la Q3 por los pelos. Y eso que entró, porque su compañero en la 'Scudería', Sebastian Vettel, acabó en undécimo lugar y se le vio enfadado al término de la clasificación.

"Nos hubiera gustado ser más rápidos. Ser undécimos es la mejor opción para poder escoger neumáticos", señaló el alemán.

Sin embargo, y a pesar de reconocer que Ferrari no puede competir al máximo nivel en estos momentos, se mostró optimista de cara a las próximas carreras: "Estoy contento, pero no teníamos tanto como otros equipos. Hoy estamos aquí; ya veremos dónde estamos mañana y la semana que viene".