Carlos Sainz, muy crítico con la Fórmula 1: "Se manipula la carrera..."

Carlos Sainz no ha tenido el fin de semana deseado en Mónaco. Tras sus problemas con las sensaciones en la clasificación, el resultado de la carrera puede parecer satisfactorio para él, aunque la forma de conseguirlo no parece convencerle al español.

Los Williams fueron bloqueados por Liam Lawson, que buscó crear hueco para que Hadjar, por delante, hiciera sus dos paradas sin perder posiciones. Ante la complicada situación en laque quedaban los de Grove, no dudaron el repetir la estrategia, perjudicando a los Mercedes, pero colocando a sus coches 9º y 10º.

"No esperábamos que Lawson hiciera tapón tan pronto, lo que nos ha condicionado. Hemos visto que si seguíamos así perderíamos los puntos y lo hemos hecho nosotros con los dos coches. No lo teníamos pensado. Se demuestra que lo de las dos paradas no ha hecho nada. La carrera sigue siendo súper aburrida y la gente lo manipula", señaló Sainz.

"Muy disgustado con la carrera y con el deporte en general. Al final, estás manipulando los resultados. Hace quince años, en Fórmula 1, por manipular las carreras hubo muchas sanciones, pero entonces se sobreactuó y ahora en Mónaco se manipula la carrera... No digo que haya que hacer algo, pero...", agregó en los micrófonos de 'DAZN'

"He odiado ir tres segundos más lento, pero Lawson nos ha puesto último y penúltimo y había que hacerlo. Lo único que pedí al equipo es que al tener neumáticos nuevos y estar cerca del coche de delante, pudiera esperar a ver si al coche de delante le pasaba algo y poder colarnos octavos. Pero el equipo no ha querido", concluyó.