Todo le salió cruz a Carlos Sainz en el fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi. Desde su accidente en los entrenamientos libres a una carrera en la que acabó abandonando en la última vuelta. La estrategia de Ferrari no salió nada bien.

La escudería de Maranallo decidió que saliera con los neumáticos duros buscando una estrategia a una parada. Esperando un coche de seguridad que nunca llegó. Lo que provocó que Sainz no volviera a pista en la última vuelta. Él mismo contó lo ocurrido tras la carrera.

"Nos hemos quedado un poco a la deriva por si salía ese coche de seguridad que nos ayudaba. No ha sido así, no ha funcionado. Hemos intentado algo que no ha pasado", dijo en declaraciones a 'DAZN'.

Sus dos últimas carreras le han 'descendido' a la séptima plaza en el mundial: "La verdad es que no ha sido un final de temporada bueno para mí. Ya desde Las Vegas. Estas dos últimas carreras no han salido como esperaba o como me hubiera gustado. Hemos perdido la carrera en el primer stint...".

"Hay muchas cosas positivas que ahora mismo son difíciles de pensar porque son dos carreras muy duras para mí en las que nada ha salido como me hubiese gustado. Es difícil ver lo positivo, pero cuando amanezca mañana de mejor humor, miraré las cosas positivas que seguro que las hay", ha sentenciado.

Y esas "cosas positivas" son, básicamente, la victoria que logró en Singapur. El único piloto no Red Bull que ha logrado victoria en esta temporada 2023.