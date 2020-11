Jenson Button fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009. El piloto, que llegó a compartir equipo con Hamilton en McLaren de 2010 a 2012, logró acabar por delante de él en 2011. Fue la primera vez que un compañero del seis veces campeón del mundo lo lograba. Hasta ahora, solo dos pilotos lo han conseguido, Button y Nico Rosberg en 2016 cuando ganó el mundial con Mercedes.

Button asume que Hamilton ya es uno de los grandes del 'Gran Circo', aunque evita comparar debido a la diferencia de épocas, coches y motores: "Comparar récords es complicado".

Bien es cierto que el británico no ha tenido apenas resistencia desde que llegó la era híbrida. Lo que el Hamilton necesita es un compañero de equipo que le plante cara y acabe con la incansable racha de victorias y títulos que está logrando. "Todo lo que se puede decir es que ha hecho el mejor trabajo que ha podido y el equipo ha hecho un trabajo fantástico, nadie les ha ganado en la era híbrida y Lewis ha ganado con ellos todos los mundiales menos uno", ha asegurado Button para 'Motorsport'.

"Yo tampoco veo que eso cambie. Continuará hasta que se retire, o hasta que encuentre un compañero de equipo que realmente pueda desafiarlo. Ha aprendido de sus compañeros de equipo y es un piloto más completo que cuando éramos compañeros de equipo", ha continuado el campeón de 2009.

Button cree que los jóvenes pilotos que están ahora en la Fórmula 1 sí podrían ganar mundiales si estuvieran en Mercedes. "Si tuviera un compañero de equipo como Max Verstappen, veríamos a un piloto diferente en Lewis. Tiene que enfrentarse a ese desafío, de lo contrario, seguirá haciendo lo mismo y seguirá ganando el campeonato. Necesita a alguien que lo desafíe a él y a Mercedes. No puedes culparlos de su alineación, porque es más fácil si tienen a un tipo que sea más rápido que el otro", ha explicado el expiloto.

Los más nuevos en la parrilla son George Russel y Esteban Ocon, dos pilotos que formaron parte del programa de jóvenes de Mercedes, y que podrían convertirse en los futuros sustitutos de Valtteri Bottas, pero para Button no están listos, no para batir a Hamilton: "No creo que George esté listo para enfrentarse a Lewis todavía, no hay muchos pilotos que lo estén. Max, Charles y Daniel Ricciardo son los chicos que están listos para desafiar a Lewis. Me encantaría ver a 'Danny Ric' frente a Lewis, porque creo que le haría mucho daño mental a Lewis".

Ricciardo ha logrado dos podios esta temporada, es un piloto con mucha trayectoria y experiencia que necesita un coche competitivo para lograr buenos resultados y Jenson es consciente de ello: "Sería rápido y se reiría de todo, estaría muy relajado, con los pies en la tierra. Es un personaje y sé que la mayoría de los pilotos lo tendrían difícil".

El problema de encontrar un piloto que plante cara a Hamilton en su propio equipo es que hace tiempo que los equipos evitan juntar a dos grandes estrellas para evitar rivalidades incontrolables. Antes siempre se buscaba juntar la mejor pareja posible, pero la experiencia de McLaren con Ayrton Senna y Alain Prost ahuyentó a las escuderías para formar equipo con los mejores pilotos del momento.

Hasta Toto Wolff afirmó que Verstappen no era un opción para Mercedes precisamente por esa razón; no quieren repetir la lucha interna que ya vivieron con Rosberg y Hamilton, por lo que será difícil encontrar un piloto que pueda con el británico, al menos hasta que otro equipo logre llegar al nivel de la escudería plateada.