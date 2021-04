Carlos Sainz ha desvelado los dos pilotos con los que le gustaría competir. El piloto de Ferrari ha destacado dos nombres por encima del resto. El primero de ellos ha sido Michael Schumacher, leyenda de la fórmula 1 y el piloto más laureado de la historia con siete títulos junto a Lewis Hamilton. Carlos destaca la velocidad de 'el Kaiser' y sobre todo el liderazgo que mostró en su exitosa etapa en Ferrari.

"Hay muchos pilotos de la historia de Ferrari con los que me gustaría correr... Si tuviera que elegir uno, quizá sería el Michael Schumacher de 2004. En su mejor momento. Me hubiera gustado vivir desde dentro cómo se convirtió en la figura de líder de Ferrari que fue. Ser su compañero de equipo me hubiera permitido ver su talento desde dentro. Schumi era agresivo, un killer", comenta Carlos en una entrevista a 'Il Corriere della Sera'.

El '55' también declara que le hubiera gustado luchar en pista con Gilles Villeneuve. El piloto canadiense falleció en 1982 en el Gran Premio de Bélgica. Su trágica muerte no borró su talento a los mandos de un monoplaza. Fue piloto de McLaren y Ferrari en las seis temporadas que estuvo en la Fórmula 1.

"También me gustaría mucho haber competido con Gilles Villeneuve. Yo nunca he visto una carrera suya, pero he escuchado a mi padre hablar muy bien de él en repetidas ocasiones y también le he visto en algunos vídeos de Youtube. Lauda seguro estaría en la lista", afirma el madrileño.

A pesar de su buena amistad, Sainz no destaca a Fernando Alonso debido a que ya sabe lo que es enfrentarse a él. "A Fernando lo conozco mucho ya. Quizá no tendría tanta curiosidad por correr con él como con Gilles o Michael porque contra Fernando he competido varias veces", concluye.