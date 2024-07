"Cada semana o día que pasa, estoy más cerca de tomar la decisión, aunque en este tiempo he estado mirando la Eurocopa": así de sincero se mostró Carlos Sainz en la rueda de prensa previa al GP de Hungría cuando le preguntaron por su futuro.

El madrileño es consciente que está frenando el movimiento de asientos dado que es la prioridad de muchos equipos que buscan piloto.

"Sí, soy consciente de eso, pero al mismo tiempo no creo que vaya a cambiar porque es solo el tiempo lo que estoy cambiando. No estoy cambiando el resultado de cualquiera, probablemente todos los equipos tienen sus prioridades y sus decisiones dependiendo de cada escenario", ha explicado.

Eso sí, ahora toca ser "egoísta" y pensar en sí mismo y en su futuro: "Al mismo tiempo, este deporte y este mundo me han enseñado a estar un poco más en el lado egoísta, a cuidarme y tomar la decisión que necesito tomar cuando la necesite y cuando tenga todas las opciones en la mesa y esté listo para tomar la decisión. No voy a agotar cosas si no lo necesito".

Alpine, Williams, Audi, quizás Mercedes si Antonelli no convence... el '55' tiene muchas cartas en la baraja, pero quiere quedarse con la mejor.