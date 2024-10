A Carlos Sainz tan solo le restan seis fines de semana como piloto de Ferrari antes de emprender un nuevo rumbo con Williams.

En pleno parón de Fórmula 1 antes de que el 'Gran Circo' regrese a la acción en Austin, el madrileño ha concedido una entrevista a 'f1i.com' en la que, entre otros aspectos, ha hablado sobre los motivos que le llevaron a fichar por el equipo británico.

Para el '55' no influyó el hecho de no poder luchar por podios y victorias a corto plazo.

"He estado 10 años en la Fórmula 1 y durante ocho años no he luchado por victorias. Así que he pasado más tiempo no luchando por victorias que haciéndolo", ha explicado Carlos.

"Los resultados del 25, sé que puede que no sean victorias ni podios, pero sigo pensando que podemos hacer un buen trabajo", ha añadido.

Eso sí, lo que más le atrajo a Sainz del proyecto de Williams era el hecho de ser el centro del proyecto y poder ser "escuchado".

"Eso realmente me motiva. Quiero que ser escuchado, sentir que puedo ayudar. En un equipo histórico como Williams, en el que tienen una visión clara y están supercomprometidos a volver de vuelta a la cabeza con socios inversores muy claros. Era importante para mí", ha señalado.