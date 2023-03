Max Verstappen lidera el mundial de Fórmula 1 con un punto más que Sergio Pérez porque no escuchó a su equipo y en el tramo final de Arabia Saudí fue a por la vuelta rápida. Otra rebeldía del neerlandés, que aseguró no estar nada contento con ese segundo puesto.

La tensión es Red Bull ya es total y sólo se han celebrado dos carreras. También lo demostró su padre, Jos, con su frío saludo a Checo en el podio. Y Damon Hill, campeón de la F1 en 1996, advierte al equipo que se deben preparar.

Está convencido Hill que Verstappen se moverá: "Creo que el problema que tiene es que Max es un poco como una fuerza de la naturaleza, y de manera interna está la presión que puede ejercer sobre el equipo para asegurarse de que Checo no interfiera...".

Espera el expiloto que el mexicano tenga libertad para luchar: "Desde el punto de vista del deporte, creo que deben dejar que Checo tenga todas las oportunidades para pelear en igualdad de condiciones dentro de ese equipo. Porque sé que la presión de los Verstappen, también de su padre, sobre Red Bull, será intensa".

"Pase lo que pase, los Verstappen no se lo tomarán con calma. Después de la carrera de Yeda vimos que Max estaba... diría que enfurruñarse no es una palabra demasiado fuerte. Parecía muy descontento por cómo iban las cosas. No les gusta quedar segundos a ese grupo", dijo Hill en el podcast oficial de la F1.

Y no cree que Red Bull ya se haya convertido en campeón, algo que ve "prematuro": "Creo que probablemente es un poco prematuro darlo por terminado tras solo dos carreras. Sergio se defendió muy bien para ganar en Arabia Saudí, así que ese es otro factor que podría hacerlo interesante".