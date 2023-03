Segunda carrera y ya hay lío en Red Bull. Sergio Pérez se llevó la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudí con Max Verstappen segundo y arrebatándole la vuelta rápida al final. Una fiesta para la escudería... en la que ni Max ni Jos, su padre, participaron.

De hecho los mecánicos de Red Bull se colocaron junto a Jos en el podio. Y allí acudió Pérez a celebrar. Abrazos y sonrisas. Salvo en el rostro del expiloto de la Fórmula 1.

Eso sí, sí se saludaron. Ambos se dieron la mano. Un saludo frío, pero que sí se produjo antes de la ceremonia de podio en Yeda.

Después, Verstappen dejó un 'dardito' para el mexicano: "Pérez no tiene la oportunidad de ganar tan a menudo, creo. Él también lo ve y por eso va a por ello".

"Por supuesto que todos queremos ganar, pero eso no estaba en las cartas hoy. El margen era demasiado pequeño para eso", comentó el padre de Verstappen.

Ese carácter competitivo de Max está claro de dónde lo ha sacado. Solo se han celebrado dos carreras y la tensión en Red Bull es total. Se espera una lucha titánica para este 2023.

Jos Verstappen getting caught up in the Sergio Perez celebrations 😅 pic.twitter.com/R8vXNNQ4Cw