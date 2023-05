Lewis Hamilton y Mercedes están muy lejos de los mejores. Red Bull es inalcanzable... al menos de momento. Y no es Mercedes el equipo que está más cerca. Es Aston Martin con un Fernando Alonso que ha subido al podio en tres de cuatro carreras.

A pesar de que Hamilton es cuarto en el campeonato de pilotos a doce puntos de Alonso y muy lejos de Max Verstappen, su excompañero Valtteri Bottas cree que sigue siendo "el piloto más rápido" de toda la parrilla.

Así lo ha afirmado en el podcast oficial de la Fórmula 1: "Lewis es el compañero más rápido que he tenido y creo que todavía es el piloto más rápido de toda la parrilla, por encima de Max y Charles, para mí está en lo más alto. Es muy talentoso, pero por encima de todo, trabaja muy duro, mucho más duro de lo que la gente piensa".

"Tiene una base de rendimiento muy grande y es muy consistente. Es un piloto realmente duro de derrotar y cuando estaba por delante suyo siempre lo podía considerar un buen día para mí", dice el piloto de Alfa Romeo.

Y destaca la amistad que mantienen ambos aunque ya no compartan equipo: "Aunque ya no seamos compañeros de equipo, tenemos una buena relación, viajamos juntos a algunas carreras y nos lo pasamos bien juntos".

Su nueva vida lejos de Mercedes

Bottas reconoce que se ha liberado sin la presión de Mercedes. "He encontrado un gran equilibrio en mi vida, ahora disfruto de muchas cosas fuera de las carreras...", dice el piloto finlandés.

"La gente no debería pensar que no me tomo en serio la Fórmula 1. No voy sólo a pasármelo bien, sigo trabajando muy duro con el equipo y mi sueño sigue siendo volver a ganar carreras. Lo que sí hago es aprovechar más mi tiempo libre", ha sentenciado el expiloto de la escudería Mercedes.