Max Verstappen es bicampeón de la Fórmula 1 y en este 2023 vuelve a ser el gran favorito. Su compañero, Checo Pérez, tiene pinta que será su gran rival. Pero en los últimos ha insistido en que su retirada no está lejos después de haber renovado su contrato con Red Bull hasta 2028.

A sus 25 años pone fecha a un adiós... y podría ser dentro de cinco: "Cuando cumpla 31 (en 2028), que será dentro de unas cuantas temporadas, llevaré muchas a la espalda, así que… pero el tiempo dirá lo que viene. Quizá me divierto y quiero seguir aquí, y es bonito pensar en el futuro y en que tienes un plan, cuando me retire de la Fórmula 1 no quiero caer en un agujero negro", ha expresado en declaraciones a 'Viaplay'.

Asegura que tiene "muchas ideas y planes" fuera de la competición: "Le daré oportunidades a los jóvenes talentos, pero con un camino diferente al que yo tomé en las categorías inferiores".

"Estoy muy ocupado con el 'simracing' y me gustaría llevar a algunos de esos pilotos virtuales al mundo real con los GT, por ejemplo, entre otras cosas, con Verstappen.com, solo es el principio y espero que podamos agrandarlo", indicó el piloto neerlandés.

Eso sí, ha dejado claro que cumplirá su contrato en 2028: "No, no al menos hasta que acabe mi contrato. Soy siempre muy sincero y abierto sobre lo que pienso, y creo que es mejor ser reservado...".

El pasado fin de semana en Azerbaiyán, donde se estrenó el nuevo formato al sprint, Max volvió a 'amenazar' con dejarlo. Aseguró que no estaba nada contento con estos cambios y que si estos seguían, se plantearía su futuro. Ahora ha dejado claro que su momento será 2028.