George Russell tiene una oportunidad de oro este fin de semana después de que Mercedes lo eligiera como sustituto de Lewis Hamilton para el GP de Sakhir, donde tendrá que demostrar si realmente la mayor parte de la parrilla podría ganar con ese monoplaza.

Así pues, el punto de mira está en Valtteri Bottas, quien en el caso de perder contra el que va a ser su compañero de equipo podría hacer peligrar su continuidad en la escudería alemana. Hasta ahora el piloto británico no ha logrado puntuar en ninguna carrera pero siempre ha clasificado por delante de su compañero en Williams Nicholas Latifi.

En la rueda de prensa previa a la carrera le han preguntado que supondrá para él si Russel queda por delante. "Es difícil saber qué podemos esperar de George, porque conoce bien al equipo pero no al coche... tampoco sé muy bien qué responder a esa pregunta", ha contestado Bottas.

Y en cuanto a si peligra su futuro en Mercedes no ha querido pensarlo: "No lo he pensado de ese modo pero tendré que dar algunas respuestas si él me supera, pero seguro que no me haría quedar bien si me gana limpiamente en una carrera limpia. Así que obviamente intentaré evitarlo".

El finlandés prefiere afrontar este fin de semana como una motivación extra y no como un día decisivo para su carrera en la Fórmula 1. "No soy una persona que piense de ese modo las cosas, sino que intento cambiar las cosas hacia un pensamiento motivacional y positivo, esa es mi mentalidad para el fin de semana", ha zanjado.

