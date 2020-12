George Russell debutará este domingo con el Mercedes, el mejor coche de la parrilla otro año más. Lewis Hamilton, a quien sustituirá tras dar positivo por coronavirus, se ha proclamado campeón del mundo con una ventaja enorme... sobre su compañero, Valtteri Bottas.

El el paddock todos coinciden en la superioridad de las flechas de plata, y algunos como Max Verstappen han llegado a afirmar que con ese coche "podría ganar cualquiera".

Esa afirmación se probará este fin de semana en el GP de Sakhir, donde el joven Russell se pondrá a los mandos. Y Carlos Sainz también cree que el inglés tiene "oportunidades" de llevarse la victoria en la penúltima prueba.

"Sí, no tengo dudas de que se puede ganar la carrera debutando si es con este Mercedes. Con total seguridad", ha señalado, preguntado sobre esta posibilidad.

Este viernes se verá cuál puede ser el rendimiento de Russell en un equipo que quizá cuente con un asiento libre a partir de 2021, con Hamilton todavía sin haber tomado una decisión sobre su contrato, que finaliza en apenas 10 días.

¿Sainz y el podio?

Por otro lado, el de McLaren se ha mostrado optimista sobre sus opciones en este fin de semana. "Me gusta ser positivo, pero el circuito tiene poco que ver con Monza, porque no tiene tantas rectas como parece y no es tan rápido como Monza, aunque sí tiene dos o tres rectas largas y es muy corto. Seguro que nos ofrecerá oportunidades porque será un fin de semana diferente que ofrecerá oportunidades, pero no será como Monza", señala el español.

"Desde Monza han pasado muchas cosas y los equipos han cambiado. Desde Monza la verdad es que no hemos sido el equipo más rápido de la zona media en muchas carreras", afirma sobre la última vez que subió al cajón.