Nico Rosberg dejó la Fórmula 1 en 2016 tras proclamarse campeón del mundo con el equipo Mercedes. Una decisión que muchos criticaron, pero que a la larga algunos pilotos entienden.

Valtteri Bottas, que en este invierno ha abandonado el equipo Mercedes, afirma ahora que comprende la decisión que tomó en su día Rosberg. Porque competir en el equipo más exigente no es nada fácil.

"Recuerdo que Lewis y Nico pelearon muy duro entre ellos e incluso se volvió un poco político. Pero cuando llegué a Mercedes, me preguntaba por qué Nico se detendría así de repente", dice el finlandés.

"Pero ahora me puedo identificar con él. Puedo decir por experiencia que no es fácil. Si sientes que hay un cuchillo en tu garganta, entonces la mente no es tan brillante", añade.

Además, ha desvelado cómo olvidaba sus malos momentos en la F1: "La sauna es un lugar sagrado para mí. Pasan cosas divertidas, y sí, el alcohol se utiliza a veces".

"No tanto para deshacerte de la presión, sino para despejar tu mente y relajarte para el próximo fin de semana de carreras. A veces ha funcionado, a veces no", ha finalizado Bottas.

Ahora en Alfa Romeo, donde la presión nada tiene que ver con Mercedes, seguro que Bottas afronta con mucha más tranquilidad cada fin de semana sin la obligación de luchar por la parte delantera de la parrilla.