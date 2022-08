Mattia Binotto llegaba a Ferrari en 2019, cuando se convirtió en jefe de equipo. Ahí no tenían el coche que tienen ahora, un monoplaza capaz de pelear por el Mundial y que es muy superior al resto, a excepción de Red Bull. A pesar de ello, en 2022 el equipo sigue bastante detrás de sus competidores a causa de distintas decisiones tomadas en carrera y uno de los señalados es el mismo jefe de Ferrari, que confiesa que "todos los días son difíciles".

"No ha sido un viaje fácil desde 2019. En 2022, al estar luchando por todo, hay carreras en las que no hemos podido sacar todo el potencial del coche, por lo que no está siendo un año fácil", comenta en 'Autosport'.

Además, el italiano destaca que uno de sus quebraderos de cabeza son los problemas de fiabilidad de la 'Scuderia': "Dirigí el departamento de motores, y ver humo nunca está bien". También confiesa que "se deprime" cada vez que los monoplazas de Charles Leclerc o Carlos Sainz sufren un fallo mecánico.

Durante esta temporada, el monegasco ha tenido que abandonar dos veces por problemas de motor: en España y Azerbaiyán. Por su parte, el piloto madrileño le ocurrió igual en Azerbaiyán y también en Austria, donde parte de su coche acabó en llamas.

"Sé lo crucial que es el enfoque mental y la idiosincrasia. Estamos trabajando mucho en ello, tratando de cambiar nuestra cultura. El equipo está muy unido, lo puedes ver gracias a la trasparencia", explica Binotto, que también reconoce que en los momentos difíciles trata de animar a la gente de alrededor.

Un antes y un después tras 2020

Tras un año negro en 2020, donde acabaron sextos en el Mundial de Constructores, Binotto explica los cambios que hicieron en el equipo para revertir la situación: "Hemos hecho algunos cambios en la organización, con papeles y responsabilidades más claras. Teníamos un nuevo simulador, así que intentamos descubrir todas nuestras debilidades y atajarlas. Creo que lo hemos conseguido".

A pesar de los errores de esta temporada, Binotto va a seguir igual: "No hay una fórmula mágica. No creo que debamos cambiar nuestro enfoque. Es cuestión de ir paso a paso, acostumbrarse, y sea el resultado que tengamos este año, intentaremos estar preparados para 2023".