De sobra es conocida la mentalidad ganadora de Fernando Alonso. Desde su llegada a la Fórmula 1 hace más de dos décadas ha demostrado que su obsesión es y será ganar. A sus 41 años sigue con el hambre intacto.

Y ahora el bicampeón ha detallado en 'Motorsport' cómo es esa mentalidad: "Soy ese tipo de tío. Necesito hacer las cosas 100% a mi manera y necesito anular cualquier fortaleza que tenga la gente, pero esto lo hago en todo lo que hago, cuando juego a cualquier cosa".

"Solía jugar al tenis y cuando juego con alguien bueno, lanzo la pelota muy alto porque así, detienes su ritmo porque están acostumbrados a golpear la pelota muy fuerte", detalla Alonso.

Y sigue explicando cómo el tenis le ha servido para aumentar esa competitividad: "Pero cuando lanzas alto la pelota, cometen errores porque la pelota llega muy suave, así que puedo jugar mejor cuando lanzo la pelota alto".

"Lanzar la pelota alto es mi única oportunidad de vencerles, así que lo hago de forma automática. No es sólo en las carreras, necesito destrozar las fortalezas de los demás e intentar sacar el máximo de las mías", indica.

Cansado mentalmente en 2018

El asturiano ha explicado su diferencia de motivación entre el año 2018 y la actualidad, cuando cambiará de equipo el curso que viene: "Quizá en 2018 siento que estaba cansado mentalmente por todo el marketing, los viajes y cosas como esas y necesitaba esos dos años fuera".

"Ahora me siento bien, así que no sé si simplemente esos dos años me han ayudado o es sólo el enfoque diferente que tengo ahora", detalla el bicampeón de la F1.

"Hay filosofías diferentes, técnicas de pilotaje diferentes. No es que se apliquen a un coche de Fórmula 1, pero cuando pierdo el coche, cuando tengo sobreviraje, quizá mis manos y mis pies hacen algo que no sabía antes porque simplemente pilotaba coches de F1, así que en cierto modo, siento que tengo más control sobre las cosas ahora", ha sentenciado.