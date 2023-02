El narrador de Fórmula 1 Antonio Lobato disparaba la ilusión este jueves al afirmar que "el Aston Martin va a ser muy espectacular" y que "va a dar un salto hacia delante muy grande".

Con la llegada de Fernando Alonso y el nuevo proyecto ejecutado bajo la dirección de Dan Fallows y Eric Blandin, desde Silverstone confían en dar la sorpresa en 2023... aunque ya hay varios equipos que se 'huelen' lo que puede pasar.

Así lo ha explicado Lobato en 'Soy Motor': "Me ha llegado el rumor de que las cosas van bastante bien en Aston Martin. Ojo, no nos volvamos locos. No estoy diciendo que vayan a ganar carreras ni que vaya a luchar por el campeonato. Creo que los tres –Red Bull, Ferrari y Mercedes– van a estar por delante".

Según el narrador, son los propios mecánicos e ingenieros de otros equipos los que temen la evolución del equipo verde.

"No lo digo yo, ni nadie de Aston Martin, sino gente que está en otros equipos. Las fábricas están muy juntas y hay pubs en los que coinciden mecánicos, ingenieros... y hablan. Hay algunos equipos que creen que Aston Martin va a estar a la altura de Alpine y McLaren este año", ha añadido.

Eso sí, no será hasta el 5 de marzo en Baréin cuando llegue la hora de la verdad: "Hasta que no salgan los coches a la pista, no sabremos nada. Pero los rumores hablan, y hay cierta preocupación porque dicen que Aston Martin puede dar un paso adelante. Hay que esperar, pero esto es lo que me ha llegado. Ojalá que sea verdad".