Menos de dos semanas para que se conozcan los primeros detalles del Aston Martin AMR23 de Fernando Alonso y Lance Stroll. El 13 de febrero el equipo verde mostrará el Silverstone su monoplaza. Y la expectación crece por momentos.

Voces autorizadas de la Fórmula 1 han avisado sobre la gran sorpresa que podría dar el equipo en 2023. Sobre todo gracias a las incorporaciones de Alonso y del gurú Dan Fallows, el pupilo de Adrian Newey en Red Bull.

Precisamente Newey fue el que lanzó la primera advertencia, recordando lo que ocurrió con Brawn GP en 2009 con el título de Jenson Button.

"Al principio no me gustaron las nuevas normas, me parecían restrictivas, pero ahora creo que el chasis y el alerón delantero se mueven en un marco muy estrecho, pero también hay áreas con una sorprendente cantidad de libertad", dijo Newey, afirmando que "es muy posible que alguien más tenga una idea mejor".

'Checo' Pérez, ahora en Red Bull y ex de Racing Point, dijo que Alonso "levantará al equipo": "Todo lo que escucho es que va a hacer un año muy competitivo para Aston Martin".

"Sería muy bueno para el deporte y para todos tener a Fernando delante luchando con Carlos, con nosotros", dijo el mexicano.

La esperanza de Lobato

El periodista Antonio Lobato espera grandes cosas de Aston Martin esta temporada: "Me han dicho que va a ser muy espectacular. Lo que comentan en las fábricas ahora mismo es que Aston Martin va a dar un salto hacia delante muy grande".

"No va a ganar carreras ni a luchar por el Mundial, pero podría estar a la altura de Alpine y McLaren al arranque de la temporada", ha añadido.

Las "lagunas"

Eric Blandin, ingeniero de Aston Martin, celebró las "lagunas" que habían encontrado en el reglamento: "Es genial que encuentres una pequeña laguna y usarla a tu favor".

"Hemos cambiado más del 90% del monoplaza y el 95% de las superficies aerodinámicas. También hemos implementado algunas innovaciones inteligentes en el coche de 2023", afirmó.