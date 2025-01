El 'aviso' del padre de Verstappen a Red Bull: "Max lo hace lo mejor que puede pero..."

Red Bull y Max Verstappen tienen una tarea complicada de cara a la temporada 2025. El neerlandés quiere volver a competir por el mundial a toda costa pero el rendimiento del monoplaza de la escudería el Toro puede no estar preparado para asumir las aspiraciones del tetracampeón del mundial.

Teniendo en cuenta el final de la temporada 2024 y el más que probable dominio de McLaren en 2025, Max tiene que estar al 100% para poder competir con sus máximos rivales, pero también debe tener un monoplaza que le pueda permitir llegar a los puestos de arriba de la parrilla.

Ha sido el padre del propio Max quién ha querido lanzar un mensaje que puede servir de consejo o incluso 'aviso' a Red Bull: "Está claro que está en su mejor momento. No sé si hay más en él o no, no tengo ni idea. Pero parece estar ahí cuando tiene que estarlo y es fuerte en los momentos cruciales. Eso es importante".

Verstappen padre también apunta al momento más difícil de la temporada: "Sucedió en el momento adecuado. Después de toda la negatividad de la prensa británica. Después de la clasificación del GP de Brasil, estaba aún más enfadado. Nos sentamos durante dos minutos para calmarle y le dije: 'Hay oportunidades".

"En el momento justo, un coche de seguridad... Hizo un trabajo fantástico. No cometió errores y al final hizo una vuelta rápida tras otra. Empujó como un loco", ha reconocido Jos Verstappen en unas declaraciones para 'Motorsport'.