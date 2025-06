La loca teoría de Schumacher sobre la maniobra de Verstappen en Barcelona: ¿Buscaba un mal resultado?

Cuando Red Bull le pidió a Max Verstappen que dejara pasar a George Russell para no ser sancionado, este se fue contra el Mercedes. Por ello acabó fuera del podio e incluso muy cerca de quedarse sin puntos. Y Ralf Schumacher ha lanzado una teoría sobre esta acción que parece una locura.

Dice el hermano de Michael Schumacher en 'Sky Alemania' que Max prefería quedarse sin puntos para así poder activar una cláusula de salida de Red Bull: si no está entre los cuatro primeros este verano podría abandonar el equipo.

Así lo dice: "Hay que prestar atención a por qué suceden cosas así y por qué recibe una sanción que es innecesaria. Existe una cláusula de salida y estamos en un momento crítico...".

Lamenta lo que le hizo Max a Russell al final de la prueba de Montmeló: "Su comportamiento fue una pena, no lo necesita siendo cuatro veces campeón del mundo".

"No sé qué le pasó. Está claro que había frustración en ello, pero no debería ser así. Creo que se dio cuenta de que no va como esperaba y de que la mejora no ha funcionado tan bien, detalla el expiloto alemán.

Está claro que Red Bull no puede competir contra los McLaren. Ni con la magia de Max. Oscar Piastri y Lando Norris siguen siendo muy superiores y deberían ser ellos dos y sólo ellos dos quienes se disputen el título. El neerlandés está lejos, pero no lo suficiente como para activar esa cláusula de salida. Y Ralf Schumacher cree que con esa maniobra buscaba no sumar puntos. Una teoría demasiado loca.