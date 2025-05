McLaren responde al 'examen' de Adrian Newey: "Puede seguir buscando"

Durante el Gran Premio de Mónaco se viralizó una imagen de Adrian Newey analizando, libreta en mano, el McLaren.

Ver al ingeniero más laureado de todos los tiempos deteniéndose a examinar el mejor coche de la parrilla llamó mucho la atención.

Es por ello que durante una entrevista en 'PlanetF1', a Zak Brown, CEO del equipo 'papaya', le preguntaron por dicha imagen.

Sin embargo, el estadounidense no cree que pudiera descubrir su 'secreto': "No nos preocupa, pueden seguir buscando. No hay nada que encontrar, McLaren desarrolló un coche de carreras realmente bueno. Han hecho un gran trabajo".

De hecho, se alegra de que 'pierda', según él, el tiempo así: "Si los equipos creen que los hay y que quieren emplear su tiempo en buscarlos, bueno, cuanto más tiempo quieran dedicar a intentar encontrar algo que no existe en lugar de desarrollar su propio coche, francamente, es un buen uso de su tiempo en lo que a nosotros respecta".

"Es fantástico que la gente quiera pasar su tiempo intentando encontrar un fantasma. Siempre hemos pensado que es mejor centrarse en el propio equipo", ha zanjado Brown. Veremos cómo evoluciona la carrera de mejoras.