Lewis Hamilton y Mercedes fueron unos de los principales protagonistas de la gala de premios de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) celebrada este jueves en París, y no precisamente por su presencia en la alfombra roja.

Tanto el heptacampeón del mundo como su jefe, Toto Wolff, declinaron la invitación de la FIA y decidieron no acudir a la capital francesa, delegando en el director técnico, James Allison, para recoger el octavo título consecutivo de constructores para la marca de la estrella.

Pues bien, a pesar de la ausencia, Hamilton se llevó un premio en la noche, pero no fue el que él hubiera deseado.

Por delante de iconos del automovilismo como Fernando Alonso, Lando Norris, Sébastien Ogier, Max Verstappen, Kimi Raikkonen, Jean Todt, Sebastian Vettel, Kalle Rovanperä y Andreas Seidl, el británico se llevó el galardón a Personalidad del Año.

Desde su derrota en el Gran Premio de Abu Dabi, Lewis Hamilton tan solo ha aparecido públicamente para recibir el título de caballero por parte del Príncipe de Gales. El '44' está desaparecido de redes y ha dejado de seguir a la cuenta de Fórmula 1 en Instagram. Muchos elucubran con una posible retirada, algo que Toto Wolff no niega, pero que Max Verstappen ve improbable.

#FIAPrizeGiving2021 - Motor sport is centered on technology but driven by human endeavor and it is the personalities who keep us all coming back for more.

Selected by permanently accredited media from FIA championships, 2021 FIA Personality of the Year is @LewisHamilton @F1 pic.twitter.com/q6uwUpnamD