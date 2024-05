Con un asiento libre en Mercedes y la posibilidad de que se quedara uno vacante en Red Bull, Fernando Alonso juró lealtad a Aston Martin y prolongó su contrato hasta 2026, cuando tendrá 45 años.

Este aspecto fue muy valorado por la cúpula de Silverstone, que hubiera entendido que el bicampeón de F1 se tomara un tiempo más para tomar la decisión.

En una entrevista en 'Auto Motor und Sport', su jefe, Mike Krack, ha recordado cómo se fraguó la renovación.

El luxemburgués ha destacado la sinceridad entre ambas partes: "Fuimos muy transparentes entre nosotros. Siempre dijo que creía en este proyecto. Las palabras son fáciles de decir".

En Aston Martin valoran que no estuviera pensando en otros equipos: "Al final, siempre se mide por lo que se hace y no por lo que se dice. La firma temprana mostró que realmente cree a largo plazo en el proyecto y que no estuvo calculando cuál sería el mejor asiento para él el próximo año".

"Eso dio un gran impulso a todo el equipo, que alguien de su calibre, uno de los mejores pilotos de la historia, confiara en el proyecto. Eso nos motivó aún más", ha zanjado el jefe de la escudería británica, donde Alonso ha encontrado su 'casa' tras dos años agrios en Alpine.