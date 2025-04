El médico que trató al papa detalla sus últimos momentos de vida: "No había nada más que hacer"

El papa Francisco falleció el 21 de abril a los 88 años, y tras su muerte, han surgido detalles inéditos sobre sus últimos momentos. Sergio Alfieri, su cirujano personal, reveló en una entrevista que Francisco estaba bien y contento de haber vuelto al trabajo. Alfieri no le aconsejó dejar de trabajar, ya que consideraba que era parte de su terapia. El día de su fallecimiento acudió a su encuentro tras recibir una llamada diciendo que estaba "muy enfermo". Decidieron no hospitalizarlo, respetando su deseo de morir en casa.

El papa Francisco murió el pasado 21 de abril a los 88 años. Tras su fallecimiento, son cada vez más los datos inéditos que están saliendo a la luz sobre su vida y sobre sus últimos momentos.

Sergio Alfieri, jefe del servicio de cirugía oncológica abdominal del hospital Gemelli, coordinador de los médicos del Santo Padre durante su hospitalización y su cirujano personal, ha dado nuevos detalles sobre cómo fueron los últimos instantes de vida del pontífice.

En una entrevista publicada en el diario Corriere della Sera, Alfieri explica que el pasado sábado estuvo con él. "Estaba muy bien, él también me lo dijo", confiesa, desvelando que el papa Francisco le confesó que se encontraba bien tras haber vuelto al trabajo.

Además, aclara que él no le recomendó que dejase de trabajar. "Regresar al trabajo fue parte de la terapia y nunca se puso en peligro. Es como si, al acercarse al final, decidiera hacer lo que tuviera que hacer". De hecho, reconoce que sabía que al día siguiente de su encuentro con él daría el Urbi et Orbi y quedaron en encontrarse el lunes.

Sin embargo, sobre las 05:30 horas del pasado lunes el asistente sanitario personal del papa, Massimiliano Strappetti, le llamó para indicarle que estaba "muy enfermo".

"Prealerté a todos y veinte minutos después estaba allí en Santa Marta, pero parecía difícil pensar que fuera necesaria la hospitalización", confiesa. El médico recuerda que entró a la habitación y observó cómo Francisco "tenía los ojos abiertos".

"Me di cuenta de que no tenía problemas respiratorios y luego intenté llamarlo pero no respondió. No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta que no había nada más que hacer. Estaba en coma", señala.

El médico explica que descartaron hospitalizarlo porque corrían el riesgo de que muriese durante el traslado. "La hospitalización habría sido inútil. Strappetti sabía que el papa quería morir en casa, cuando estábamos en Gemelli siempre lo decía. Falleció poco después", destaca.

Tras esto, Alfieri desvela que se quedó allí junto a Massimiliano y las otras enfermeras y secretarias. "Entonces todos llegamos y el cardenal Parolin nos pidió que rezáramos y rezamos el rosario con él. Me sentí privilegiado y ahora puedo decir que lo fui. Esa mañana le di una caricia como última despedida", reconoce.

Última aparición del papa Francisco

"¡Gracias a todos!", fueron las palaras que pronunció el papa Francisco el pasado domingo al asomarse a la ventana del Policlínico Gemelli de Roma. Su cara de alegría era notoria al recibir el alta después de más de un mes ingresado y de haber estado en serias dificultades para sobrevivir tras una infección respiratoria que derivó en una neumonía bilateral.

Unas complicadas circunstancias sobre las que también se ha pronunciado en esta entrevista el médico que lo trató durante su hospitalización, Sergio Alfieri. "Temíamos lo peor y en cambio sorprendió a todos. Sabíamos hasta el último momento que quería volver a casa para ser papa y no nos decepcionó", explica tras confesar que pensó que Francisco no sobreviviría a su último ingreso en el hospital.