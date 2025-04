Entrevista inédita de Pedrerol a Loco Gatti: "Si existiera otro mundo me gustaría ser jugador de nuevo y jugar en el Madrid"

'Cafelito' especial con el 'Loco' Gatti', que falleció este domingo a los 80 años. 'El Chiringuito' recupera la entrevista inédita que le hizo Josep Pedrerol al argentino en el año 2020. En ella hablaron de fútbol, claro, pero también reflexionan sobre la vida y sobre la familia.

"Nací jugador y moriré jugador. Si existiera otro mundo me gustaría ser jugador de nuevo y jugar en el Real Madrid", decía Gatti.

Sobre la comparación de Messi y Maradona decía entonces que todos estaban con Diego: "En Argentina hay que ser de Maradona. Yo he sido una estrella, pero de consumo interno. Maradona es el mundo".

Sobre su familia, recuerda que sus padres aunque no le decían que le querían sí se lo demostraban: "Mis padres nunca me dijeron que me querían, pero me lo demostraban que me querían. Tengo fama de que no soy muy cariñoso, pero yo soy cariñoso y sensible. Frágil".

También tuvo palabras para 'El Chiringuito': "Es todo para mí. Josep, tú me has cambiado la vida".