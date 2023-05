Tras Red Bull es Aston Martin el equipo que ha alcanzado la segunda posición en el mundial de constructores. Por detrás asoman Mercedes y Ferrari, un poquito más lejos. Pero las diferencias son mínimas y en Imola se verán paquetes de mejoras que podrían cambiar las cosas.

En Aston Martin tienen "curiosidad" por ver qué ocurre este próximo fin de semana en Italia. Lo ha dicho Dan Fallows, director técnico de la escudería verde en declaraciones que ha publicado el propio equipo.

"Existen diferencias de concepto entre nosotros, Ferrari y Mercedes, pero en la actualidad todos tenemos un ritmo muy similar. Desde este punto de vista es difícil decir que alguno de nuestros dos rivales esté siguiendo un camino equivocado. Tengo mucha curiosidad por ver si alguno cambiará realmente el concepto...", ha expresado.

Cree que no habrá un cambio sustancial en los rivales: "Cuanto más tiempo pasa, más difícil es cambiar un concepto. Cuando emprendes el camino de un concepto es muy complicado introducir cambios sustanciales. No me sorprende que Ferrari y Mercedes hayan mantenido su concepto original".

Imola será el primer escenario de esas mejoras. No en Aston Martin, pero sí en Mercedes y Ferrari. El equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll no pondrá todo encima de la mesa de momento. Su objetivo está fijado en España y Mónaco.

Han sido los de Silverstone la verdadera sorpresa de 2023: cuatro podios en cinco carreras. Tres más que Mercedes y Ferrari. Con Alonso logrando todos esos podios y colándose en el tercer puesto del mundial de pilotos.