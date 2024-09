Tras finalizar la carrera en Monza hace dos semanas, donde terminó undécimo a pesar de completar uno de sus mejores fines de semana del año, Fernando Alonso se mostró muy crítico con Aston Martin.

"Nuestro coche se come los neumáticos, no tenemos casi ningún punto fuerte. A ver si hay algo de acción, no siempre venir con el mismo coche", señaló el asturiano en una clara demanda a la escudería.

Alonso pidió mejoras y Aston Martin aceleró el proceso. De hecho, dos semanas después, tras el Gran Premio de Azerbaiyán, Mike Krack anunció actualizaciones en las próximas carreras.

"Trabajamos en traer piezas, son piezas que ya se han desarrollado y esperamos traerlas cuando estén listas, lo antes posible", aseguró el jefe del equipo de Silverstone en declaraciones a 'As'.

¿Llegarán a Singapur o habrá que esperar a Austin?: "Tan pronto como podamos. Si está terminado antes, intentaremos llevarlas a Singapur".