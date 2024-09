Salía undécimo, consiguió sobrepasar a Alex Albon en la salida, llegó a ponerse noveno, pero una mala estrategia de Aston Martin unida al pobre nivel del monoplaza han dejado al asturiano en la misma posición de salida.

Tras la carrera en Monza, Fernando Alonso se ha mostrado más crítico que nunca con el equipo tras darlo todo en pista en la que ha sido una de sus "mejores carreras del año".

Y eso que el coche solo tenía nivel de Q1: "Un fin de semana duro, pero personalmente ha sido una de mis mejores carreras del año. El coche estaba para ser 16º o 17º y lo hemos puesto noveno durante casi toda la carrera, y undécimo al final".

"Duele no haber cogido ningún punto, pero el undécimo es muchísimo más de lo que merecemos", ha añadido el ovetense en declaraciones a 'DAZN'.

Alonso, a pesar de saber que el equipo ya está centrado en 2025, pero sobre todo en 2026, pide más "acción" a los de Silverstone. O lo que es lo mismo, que traigan alguna mejora.

"Nuestro coche se come los neumáticos, no tenemos casi ningún punto fuerte. A ver si hay algo de acción, no siempre venir con el mismo coche", ha explicado.

De hecho, ante la falta de actualizaciones, el propio Fernando nota que los equipos de la zona baja comienzan a sobrepasarles.

"No saco nada de positivo de esta carrera. He exprimido el coche al máximo, pero el déficit es más grande que en las últimas citas", ha zanjado el bicampeón.