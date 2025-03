El asombro de Max Verstappen con el rendimiento del Red Bull: "Estoy sorprendido de estar aquí"

Ha sido un inicio de temporada muy diferente para Max Verstappen. Por primera en varios años, el piloto neerlandés parece no tener la mejor máquina con la que poder competir el Mundial. A pesar de ello, el tetracampeón del mundo se ha mostrado satisfecho con su actuación en la clasificación.

"¡Estoy bastante sorprendido de estar sentado aquí (en la rueda de prensa) después de lo de ayer! Me sentí confiado. Me sentí en armonía con el coche. Claramente me faltó un poco de ritmo, pero en general, estoy contento con las vueltas de la clasificación", señaló Max Verstappen durante la rueda de prensa.

Lo cierto es que, al contrario a lo que podríamos llegar a imaginar la temporada pasada, ha sido toda una sorpresa ver a Verstappen entre los tres primeros, solo detrás de los dos McLaren que se han mostrado intratables.

Tras los test de pretemporada en Bahréin y los entrenamiento libres del Gran Premio de Australia, Verstappen no se había mostrado muy convencido con la competitividad del coche respecto a sus rivales para este inicio de Campeonato, rebajando sus expectativas al mínimo.

"Tuvimos un comienzo un poco complicado. Creo que esta pista nunca ha sido la mejor para nosotros, así que nos llevó un tiempo entender cómo podíamos mejorar la situación, y lo hicimos hoy", agregó el neerlandés.

El decepcionante desempeño de Ferrari le ha acabado permitiendo al piloto de Red Bull lograr la 3ª plaza, por delante también del Mercedes de George Russell: "Hoy fuimos un poco más rápidos, pero claramente aún no lo suficiente".

"Aun así, creo que estar por delante de Ferrari y Mercedes es positivo para nosotros. No espero ningún tipo de milagros al respecto, creo que (el ritmo de tanda larga) está bien, pero creo que no está al mismo nivel que los McLaren. Haré todo lo posible para ver qué pasa mañana", sentenció.