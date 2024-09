Carlos Alcaraz ha sido la figura de la Laver Cup. Gracias al murciano, el equipo europeo remontó para alzar el torneo tras dos años yéndose a las vitrinas del 'Team World'.

De hecho, al número 3 del mundo le han apodado desde el otro bando como el "Federer 2005". Tras ganar a Taylor Fritz en el encuentro final, al español le preguntaron por la comparación.

Alcaraz, tirando de humildad, aseguró que está "muy lejos" de ese nivel: "Ojalá lo alcance algún día pero el Federer de 2005 quedará para siempre para él".

Eso sí, no ocultó su gusto y deseo por imitarle: "Es el primer jugador que empezó a hacer posible golpes imposibles"

"He visto muchas veces sus tiros en los partidos. Todos los niños han intentado imitarle y yo también. Tanto en los entrenamientos como en los partidos, intento realizar este tipo de golpes para que la gente disfrute del tenis".

"In some ways, I try to ... imitate him."@carlosalcaraz taking a leaf out of the Roger Federer playbook.#LaverCuppic.twitter.com/rRrzFsNJgK