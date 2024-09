Europa vuelve a proclamarse campeona de la Laver Cup dos años después gracias a Carlos Alcaraz que se ha impuesto en el partido definitivo a Taylor Fritz por 6-2 y 7-5.

Hacía dos ediciones que Europa no conseguía llevarse el título y eso que suele partir como favorita. En 2023 la victoria del Resto del Mundo fue aplastante (13-2) y el combinado europeo llegaba a Berlín con ganas de borrar esa imagen de la cabeza de todos los aficionados del tenis.

El equipo del Resto del Mundo lo tenía todo de cara para hacerse con esta edición. Pero una gran remontada del cuadro europeo y un fantástico Carlos Alcaraz, que sin estar a su mejor nivel ha sido decisivo, le dan a Europa la quinta Laver de su historia.

Todo en medio de la polémica generada por las declaraciones del murciano que encendió el mundo del tenis con sus quejas por el calendario. Además Carlos ha reconocido durante esta semana que le gustaría descansar más y poder gozar de "días libres".

En todo caso, el de El Palmar ha vuelto a imponer su ley en una Laver en la que el Resto del Mundo se veía campeón a pocos partidos del final. Al principio de la jornada de este domingo la ventaja era para el cuadro vestido de rojo pero los puntos de Alcaraz en el individual y en el dobles y la victoria de Zverev ante Tiafoe han terminado por decidir una Laver Cup histórica.

