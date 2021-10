Lewis Hamilton tiene la oportunidad de convertirse en el piloto más laureado de la historia de Fórmula 1 esta presente temporada. El británico, igualado a siete coronas con Michael Schumacher, puede convertirse en el 'rey' del 'Gran Circo' si finalmente consigue derrotara Max Verstappen en las cinco carreras que restan.

Esta posibilidad mantiene abierto el debate sobre quién es el mejor piloto de la historia de la categoría. En su paso semanal por 'A Diario', Antonio Lobato ha ofrecido su opinión al respecto.

"Es muy difícil. Son épocas diferentes, y Fernando estaría entre los mejores. Hamilton, Schumacher, Jim Clark, Juan Manuel Fangio... Pero si tú le pones un coche de la actualidad a Fangio, por ejemplo, probablemente no sería campeón. Antes eran más peligrosos y había que ser más habilidoso. Igual que Schumacher, se perdía manejando botones en el volante. Y gente que tiene muchos títulos a lo mejor no estaría entre los mejores", ha señalado el narrador de Fórmula 1.

Polémica con la FIA

Paralelamente, Lobato se ha referido a la controversia existente desde hace varios Grandes Premios entre Dirección de Carrera y los pilotos, especialmente con Fernando Alonso.

"Es el director de carrera, pero las decisiones las toman los comisarios, no Michael. No creo que le tenga manía a Fernando. Pero es verdad que Alonso es perro viejo y diga cosas que no les guste. No que no puede ser es que se aplique el reglamento de una forma para unos y de otra para otros", explica el periodista.

El 'gafe' de Sainz con Ferrari

A su vez, Lobato ha justificado los repetidos fallos de Ferrari en boxes a la "presión": "No se pueden cometer esos errores y tampoco se pueden evitar".

"No podemos buscar teorias conspiratorias. Los del pit stop les duele cuando pasan estas cosas. Son los primeros que quieren demostrar su profesionalidad. Les puede la presión, y si fallas tienes el miedo en la siguiente de volver a fallar. Ferrari lleva una racha mala, creo que son cuatro fallos", ha zanjado el narrador.