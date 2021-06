El pasado mes de febrero, Fernando Alonso sufrió un accidente en Lugano (Suiza) mientras entrenaba en bicicleta. Un coche le embistió en un cruce y tuvo que pasar por quirófano tras perder varios dientes y sufrir una fractura en la mandíbula.

El asturiano no pudo estar presente en los test de pretemporada, obligado a llegar con menos rodaje al inicio de la temporada en Sakhir. Sin embargo, tras lo visto en Azerbaiyán, parece que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ya se encuentra cerca de alcanzar su nivel óptimo de competición.

Hace ya más de un mes, en Barcelona, el piloto de Alpine coincidió con Antonio Lobato, narrador del 'Gran Circo' en España, y tuvieron ocasión de hablar del accidente y de cómo se encontraba el ovetense.

Así lo ha relatado en 'Radio Marca' el propio Lobato, que percibió una "pequeña secuela" en la pierna de Alonso: "Cuando estuve en Barcelona hablé con él en el paddock y le pregunté por el golpe en la boca. Le tienen que quitar la placa de titanio, pero me di cuenta que en la pierna tenía un vendaje y me dijo que fue del golpe con la bici. Y es probable que alguna secuela pequeña tenga".

¿Qué pilotos podrían ser campeones con un coche ganador?

A su vez, al narrador le han preguntado por la fórmula del éxito en F1: "Un piloto extraordinario no puede ser campeón si está en un coche mediocre. ¿Cuántos pilotos de la parrilla podrían ser campeón con el Mercedes de Hamilton... pero si no estuviera Hamilton?".

A continuación, dio respuesta a su pregunta: "Bottas podría ser campeón, de hecho terminó segundo; Verstappen, seguro; Fernando, seguro; Carlos, seguro; Ocon, seguro... ¿Mazepin podría ser campeón? Habría que ver cómo gestiona la presión, igual no podría; Latifi, no lo sé, igual no; Stroll, tengo mis dudas; Vettel, seguro que campéon. ¿Mick Schumacher? Es demasiado joven, igual la presión le puede...".

"Si hay una diferencia entre el coche que manda y tu compañero de equipo no es Hamilton, hay muchos pilotos que podrían ser campeones. Pero tienes que tener un mínimo, no solo talento y manos, que lo tienen todos, también Mazepin", ha zanjado Antonio Lobato.

Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 tras 15 días de parón después del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. El circuito Paul Ricard albergará el Gran Premio de Francia, un trazado en el que Fernando Alonso no tiene mucha experiencia, pero en el que seguro tratará de volver a sumar puntos.