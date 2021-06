Pedro de la Rosa es un ilustre del automovilismo español. Con 107 Grandes Premios en su haber y la vitola de ser el piloto con la vuelta rápida histórica en el circuito de Sakhir en Baréin, su rostro es bastante sonado para todos los aficionados del motor... o casi todos.

El que fuera piloto probador de Ferrari en su último capítulo en la Fórmula 1 ha compartido una curiosa anécdota en Twitter en la que desvela la confusión de un fan con su nombre.

Si en otras ocasiones, tal y como él mismo afirma, le habían llegado a confundir con Pedro Duque o Carlos Sainz, esta vez han hecho un 'mix' con su apellido y Fernando Alonso.

"En mi vida me han confundido con Carlos Sainz (padre e hijo), con Pedro Duque, Luis Pérez-Sala, incluso con el Conde Lequio... Hoy un nuevo capítulo, me han llamado 'Fernando de la Rosa'. Aunque no sé muy bien quién debe ser, tiene pinta de ser un tío muuy rápido", reza el irónico mensaje de de la Rosa.