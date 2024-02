La Fórmula 1 ha denegado la solicitud del equipo Andretti de ser la undécima escudería en la parrilla. Muchos aficionados han reaccionado sorprendidos en redes sociales e incluso el propio Mario Andretti escribió que se sentía "devastado" tras la noticia.

Más tarde, fue el equipo Andretti el que publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que se mostraron "descontentos" y en desacuerdo con las razones que había dado la Fórmula 1 para no aceptar su petición. La estructura norteamericana ha revelado que "el trabajo continua a buen ritmo".

Pese a que la FIA dio 'luz verde' al proyecto de Andretti, la Fórmula 1 no ha aprobado su solicitud. Han expresado que no creen que la entrada del equipo en la competición "añada valor".

I'm devastated. I won't say anything else because I can't find any other words besides devastated. pic.twitter.com/UaFBC5n9qF