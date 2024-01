Tras un mal arranque de temporada, unido a los pobres resultados cosechados en las anteriores temporadas, Alpine tomó una drástica decisión y cesó a Otmar Szafnauer, Alan Permane y Pat Fry.

Ahora, en pleno 'gardening' (periodo que se debe pasar hasta volver a trabajar para otra escudería, el rumano ha concedido una entrevista a 'Motor Sport Magazine' en la que, entre otros aspectos, se ha ofrecido a Michael Andretti.

"Me encantaría ayudarle", ha señalado Otmar sobre un proyecto para ser el undécimo equipo de la parrilla que tiene el visto bueno de la FIA, pero no de la FOM... todavía.

"Tuve algunas conversaciones con Michael Andretti. Me llamó incluso antes de ir a Alpine y le dije que me encantaría ayudarle. Primero tienen que conseguir la inscripción a la Fórmula 1", ha asegurado.

En el caso de volver, Szafnauer querría encabezar el proyecto de Andretti: "Me gustaría continuar, pero tengo que estar en una posición en la que mi experiencia y mis habilidades puedan aprovecharse. Calculo que me quedan otros cinco o siete años más. Tal vez tengo una opinión demasiado alta de mí mismo... pero creo que todavía tengo las habilidades que me permitirán formar un buen equipo para ser competitivo en la Fórmula 1".