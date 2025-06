Djokovic muestra su cara más celosa con Rafa Nadal y Federer: "Me sentí un niño no deseado"

El serbio ha reconocido que le "dolió" no ser aceptado por la afición al ser el "tercero que llegó": "A mucha gente no le gustó eso".

En una entrevista con la edición alemana de '20 minutos' Djokovic ha mostrado una cara jamás vista en el balcánico.

El tenista más laureado de la historia, a corazón abierto, ha reconocido que nunca se sintió tan querido como sus dos grandes rivales, Rafa Nadal y Roger Federer.

"Me sentí como un niño no deseado. Me pregunté por qué. Me dolió. Luego pensé que la afición me aceptaría si actuaba de otra manera. Pero tampoco fue así", ha explicado.

Según el serbio, a la gente no le gustó que irrumpiera en el circuito con el objetivo de desbancar al manacorí y al suizo.

"Nunca fui tan querido como Federer y Nadal porque no se suponía que estuviera ahí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo: 'Voy a ser el número uno'. A mucha gente no le gustó eso", ha señalado.

Eso sí, Djokovic afirma que siempre tuvo una actitud de competencia sana con los otros dos integrantes del 'Big Three', lo que quizás el público no percibía así.

"Que alguien sea mi mayor rival no significa que le desee el mal, lo odie o quiera hacer cualquier otra cosa en la cancha para derrotarlo. Luchamos por la victoria, y ganó el mejor jugador", ha añadido.