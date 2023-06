Aston Martin no va a dar su brazo a torcer. Ni intención tiene de hacerlo. Porque no, no van a dejarlo todo para 2024. Van a por todas. Y van desde ya. Desde este 2023, un año en el que la mejora con respecto al pasado curso ha sido tan grande que han dado no dos ni tres sino muchos más pasos hacia adelante de lo esperado. Ahora, con Fernando Alonso, queda 'tan solo' rematar.

Queda poner al AMR23 al nivel que quieren tanto el asturiano como un Lawrence Stroll que quiere más. Porque no le valen los cinco podios en siete carreras. Porque no le sirve ser segundo tras Red Bull. Quiere más. Lo quiere todo. Y es en esta dirección hacia la que apunta el equipo.

Hacia la que apunta el gran gurú de Aston Martin. Porque Dan Fallows lo tiene claro. Porque ya sabe el plan. El camino a seguir. La senda a completar y hacia dónde avanzar en este presente curso con un Alonso que ya es un habitual del podio.

"Con las evoluciones..."

Y para que así siga siendo van a ir a por todas. Van a desarrollar todo lo que puedan el coche. Sí, en Canadá ha llegado la que hasta ahora es la gran mejora, pero no va a ser la única que el asturiano tenga a su disposición antes de final de curso.

Porque toca atacar: "Vamos a ampliar la ventana operativa de nuestro coche. Es lo que vamos a buscar con las evoluciones".

"Hemos visto pistas en las que el coche se ha ajustado mejor, y otras que no tanto. En Mónaco estuvimos muy cerca; en España, menos", afirma.

"El coche es competitivo"

Así pues, a seguir: "Nuestro punto fuerte es que estamos mejor de lo que esperábamos. El coche es competitivo, al menos para pelear por el segundo puesto".

"En pistas con curvas de baja velocidad tenemos ventaja, pero necesitamos un coche más amplio en otro tipo de pistas", sentencia.