Alpine no para de prometer cosas. Pero todavía no ha cumplido ninguna de ellas. Su coche no ha sido competitivo en los tres primeros grandes premios del año. Además, Esteban Ocon y Pierre Gasly acabaron contra el muro en la resalida de Albert Park en un accidente entre ellos.

Pero a Alpine todo eso le da igual. Siguen siendo optimistas. Sobre todo Otmar Szafnauer, el jefe de la escudería francesa. "Tenemos preparadas un gran paquete de mejoras para la carrera en Azerbaiyán", ha adelantado.

"Si nuestro progreso es tan grande como pensamos, podremos competir incluso con Mercedes en Bakú. Pero hay que matizar que sabemos lo nuestro, pero no sabemos qué harán Mercedes y las otras escuderías. Lo que sí sé es que nuestro desarrollo posterior es más intensivo que el año pasado, y eso debería dar sus frutos en la pista", ha comentado.

Espera el jefe de Alpine que esas mejoras les acerquen a los mejores: "No queremos que nuestro desarrollo se detenga".

"El año pasado ya vimos que lo que funciona bien en nuestro túnel de viento también funcionaba muy bien en el coche. Si nos apoyamos en eso, el resto de la temporada pinta bastante bien para nosotros", ha sentenciado Szafnauer.

Alpine es el sexto equipo en la clasificación de constructores. Sólo 8 puntos entre sus dos pilotos. Uno más que Haas y dos más que Alfa Romeo. Un resultado muy pobre para un equipo que no para de prometer resultados.