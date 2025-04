Alonso mantiene el optimismo para Arabia: "Debería ir mejor"

Los Aston Martin no han tenido su mejor carrera. Un fin de semana más, la escudería británica no ha estado ni cerca de acabar en los puntos. Fernando Alonso solo pudo ser 16ª tras un rendimiento del AMR25 muy pobre.

El asturiano, que ha vuelto a quedar por encima de su compañero, Lance Stroll, no ha conseguido acercarse a los puntos. El rendimiento del Aston no ha sido suficiente como para pelear por uno de los diez primeros puestos y en un circuito donde no es tan difícil adelantar, Alonso no ha podido evitar perder hasta tres posiciones.

Tanto Stroll como Alonso han tenido una carrera discreta y la situación no parece estar mejorando para los de Silverstone. Lo peor de todo es que no parece que vaya a haber mejoras en el corto plazo: “Íbamos a dos paradas muy largas con el neumático medio para hacer un ‘stint’ muy corto con las blandas, pero con el coche de seguridad todo se reseteó de alguna manera".

"Todos pusimos los mismos neumáticos hasta el final y no conseguimos sacar provecho de la estrategia, aunque creo que hubiese cambiado mucho. Hemos sido lentos todo el fin de semana y también en carrera”, señaló el español tras la carrera.

De cara al próximo Gran Premio, el asturiano señala que esperan ir mejor en Arabia Saudita: “Analizaremos todos nuestros datos, la curva lenta y la tracción es nuestro punto débil. Bahréin es todo curva lenta y tracción y lo confirmamos desde el viernes. Arabia Saudí debería ir mejor, como se nos daban China y Japón y estábamos 13º y 14º".