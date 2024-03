No, Aston Martin no está lejos. La parrilla está muy comprimida. Más que el año pasado. La diferencia que tiene Max Verstappen sobre el resto es apenas de unas décimas. Y Fernando Alonso se ha quedado a sólo dos décimas de la segunda posición que ha ocupado Charles Leclerc.

De ahí su sonrisa en sala de prensa. De ahí su mensaje positivo, ilusionándose con todo lo que ha mejorado Aston Martin desde los test a este primer fin de semana en Bahréin. De no encontrar sensaciones a estar muy cómodo en el AMR24.

"He tenido sensaciones contrarias de los test a todo el fin de semana. Tuvimos un coche muy difícil de conducir, que no lo sentíamos nuestro, que hacía lo que quería... No estábamos en control. Cambiamos cosas y no respondía", ha explicado el bicampeón de la Fórmula 1.

Y destaca ese cambio de sensaciones: "Y sin embargo el fin de semana ha sido todo lo contrario. Cada cambio que hemos hecho por mínimo que fuese hacia lo que queríamos. Ha sido bonito ver el progreso que hemos hecho".

Alonso esperaba con ganas esta primera clasificación. Ya la ha completado, sexto a cinco milésimas del Red Bull de Sergio Pérez. Y son competitivos. Claro que son competitivos. No descarta nada para la primera prueba del larguísimo calendario de 24 carreras.

"Tenía curiosidad de la primera crono y ha sido una sorpresa increíble ser competitivos. A ver si mañana lo confirmamos", sentencia Fernando.