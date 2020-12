Alexander Albon se ha quedado sin volante para la F1 en 2021. El tailandés, de la fábrica Red Bull, ha pilotado toda una temporada con la escudería de las bebidas energéticas pero aun así ha quedado por debajo en el Mundial de pilotos con un coche a priori inferior como Carlos Sainz y Sergio Pérez, su sustituto en el coche austriaco.

Y eso ha dejado algo tocado al joven tailandés, tal y como ha terminado reconociendo en unas palabras en las que, eso sí, no se da por vencido.

"No puedo mentiros, es algo que me duele. Lo di todo pero no fue suficiente", cuenta Albon.

Alex lo lamenta, pero ya se centra en 2022: "No me rindo, puse mi vida en esto y no voy a dejar que acabe aquí. He de dar más para poder volver en 2022, que es mi objetivo, y ondear la bandera tailandesa de nuevo".

"Quiero dar las gracias a todos los que me apoyaron durante este año, sobre todo a mis fans tailandeses. Siempre habéis estado a mi lado para ayudarme a superar todo", cuenta Albon.

En su lugar estará Sergio Pérez, pero Christian Horner quiso acordarse de Albon en el anuncio del mexicano.

"Es un miembro valioso de nuestro equipo. Nos tomamos nuestro tiempo para evaluar todo, pero hemos decidido que Pérez es el adecuado para acompañar a Max en 2021", cuenta Horner.

El jefe de Red Bull dijo además que los dos fueron avisados el mismo día: "Alex está decepcionado, pero es muy maduro. Ha agradecido la oportunidad y el apoyo, y ha decidido dar lo máximo para volver en 2022".

