La llegada deAlex Palou a la Fórmula 1 es, para muchos, cuestión de tiempo. El nivel del piloto catalán en la IndyCar es prácticamente demencial, ha demostrado ser el mejor piloto de la categoría y, en una disciplina conocida por la igualdad, Palou ha conseguido un dominio absoluto.

Con la victoria conseguida en Mid-Ohio son ya tres carreras consecutivas subiendo a lo más alto del podio, tras hacer lo propio en Detroit y Road America. Algo que deriva en un total de 110 puntos de ventaja respecto a sus rivales, algo inédito en la competición.

Sin embargo, la cosa no se queda ahí. Uno de sus rivales y compañero de equipo, Patricio O'Ward, recibió a través de la radio una actualización de como había quedado la carrera una vez finalizada por parte de su ingeniero. Un mensaje que, sin duda, no ha dejado indiferente a nadie.

La radio, con el objetivo de actualizarle la sesión a O'Ward fue bastante directa: "Ha sido Alex Palou, alguien tiene que parar a este tío de ganar". "Luego ha sido Scott Dixon, Will Power, Christian Lundgaard, y Scot McLaughlin", informa su ingeniero.

