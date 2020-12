Las paradas en boxes se han convertido en un quebradero de cabeza para Ferrari esta temporada. Uno de muchos. Sebastian Vettel se ha convertido en 'víctima' de estos lentos pasos por la zona donde trabajan los mécanicos. Y no se ha mordido la lengua.

Lo ha vuelto a hacer tras el GP de Sakhir, el penúltimo para él vestido con los colores del histórico equipo de Maranello. Vettel aseguró que no era culpa de los mécanicos, pero lanzó un mensaje muy claro para quienes toman las decisiones.

"Es suficiente duro para los chicos, así que lo siento por ellos. Es probable que el equipo necesite una revisión de su diseño porque no es culpa de los chicos", ha afirmado en declaraciones recogidas por la web oficial de la Fórmula 1.

Asimismo, además del habitual repaso de la carrera, en la que volvió a finalizar fuera de los puntos, habló de su futuro en el equipo Aston Martin, donde compartirá box con Lance Stroll (Checo Pérez saldrá al mercado).

"Al final no funcionó por diferentes razones. No cumplimos con los objetivos marcados", dice sobre su paso por Ferrari, después de sus increíbles éxitos en Red Bull, con cuatro campeonatos en su palmarés.

"Me basaré en mi experiencia y en lo que sé que puedo hacer al volante. El tiempo en Ferrari también me moldeó, aprendí mucho, me desarrollé y ahora estoy en un nivel diferente al de antes, dentro y fuera de la pista", sentenció el alemán.

A partir de 2021, con un Aston Martin que ilusiona y que esta temporada, todavía bajo el nombre de Racing Point, ha logrado una victoria, Vettel podría volver a codearse con la élite. Algo que ha visto muy lejos esta temporada.