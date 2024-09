Red Bull no se fía de Lando Norris. No se fía de McLaren. No se fía lo más mínimo a pesar de que en Azerbaiyán el inglés, máximo rival de Max Verstappen en el Mundial, arranca 16º tras esa bandera amarilla que le ha dejado fuera en Q1. Aún con esa plaza de salida, Helmut Marko ya ha puesto en alerta al neerlandés de cara a lo que pueda pasar en Bakú.

Porque saben bien que en esta pista se puede adelantar. Porque esto no es Hungría. Ni Mónaco. Ni Singapur. Aquí hay una recta de más de dos kilómetros, y el McLaren corre. Corre bastante.

Así que sí, hay carrera para Red Bull. Carrera y Mundial, viendo que a pesar del K.O. de Norris los problemas siguen para Verstappen.

Sale sexto. Sexto tras una Q3 en la que ha quedado a, ojo, más de seis décimas del Ferrari e incluso por detrás de Sergio Pérez, su compañero de equipo.

Por ello, Helmut Marko ha lanzado ya un mensaje de advertencia: "Norris y el coche tienen velocidad".

"Es tranquilizador para el Mundial que salga 16º, y a menos que salga un safety car... Pero aquí adelantar es fácil", insiste Marko en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Porque sabe que lo que ha pasado es una excepcionalidad: "Si sales tarde y hay una bandera amarilla es mala suerte".

Para terminar, se centra en lo suyo: "Encontramos velocidad, y Verstappen cometió uno de esos rarísimos errores suyos. De haber logrado esa primera vuelta..."