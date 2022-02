Muchas expectativas había puestas en Alpine en este comienzo de curso de Fórmula 1. Quizá demasiadas. Demasiadas porque nada se sabía más de lo que se vio en la presentación, con una llamativa gama cromática azul y rosa, o rosa y azul, y un diseño que podía apuntar maneras. Sin embargo, en Barcelona todo parece haberse ido al traste.

Todo lo que se esperaba ha quedado en nada, pues los tiempos y los problemas del último día hicieron que se pueda considerar al equipo galo, al equipo de Fernando Alonso, como la gran decepción en esta primera toma de contacto con el asfalto. Sin embargo, lejos de que pueda cundir la histeria colectiva, en Alpine están tan tranquilos.

Así lo ha comentado Alan Permane, director deportivo de Alpine, quien señala que no han mostrado ni mucho menos todo el potencial del coche. Que aún no hemos visto, ni de lejos, lo que puede dar el A522.

Según cuenta, el coche rodó cargadísimo de gasolina y sin usar nunca el DRS, lo que da alrededor de siete décimas por vuelta.

"No quiero poner excusas, pero estamos en una posición decente", confirmó en 'Autosport'.

Y en ese sentido, habla de la vuelta de Alonso: "Su giro, aunque fue solo uno, es comparable al que hizo Verstappen... y Max usó el DRS".

En ese respecto, Permane indica por qué no usaron el DRS en Barcelona y confían en que puedan arreglarlo en Baréin: "Somos cautos. No es que no podamos hacerlo o que tengamos miedo. Todo está relacionado con la velocidad máxima y no queríamos correr el riesgo. Es una pena, porque se pierde mucho rendimiento".

"De haber puesto otra goma C3 con Alonso habría ganado unas tres o cuatro décimas más. Sí, estamos preocupados, pero no vamos a estar al final de la tabla de tiempos", relata.

Y manda un aviso: "Estamos más cerca del frente que en el final de 2021".