El Gran Premio número 400 de Fernando Alonso en la Fórmula 1 terminó con un abandono. Sus frenos se sobrecalentaron y no pudo terminar. Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha calificado el fin de semana de "decepcionante" y ha pedido a sus ingenieros que no se repitan esos problemas.

"Obviamente fue un poco decepcionante... Normalmente, en las primeras 10 vueltas de una carrera siempre todo se sobrecalienta. Especialmente en un circuito así, donde vas viendo cómo van los neumáticos, el freno, el motor, y luego llega una fase de estabilización", dice Krack en palabras que recoge 'Motorsport'.

Esa temperatura no se estabilizó y el coche no podía seguir en la pista: "Vimos rápidamente que en el lado del freno, no se estabilizó, simplemente se fue yendo. Y luego entras en la fase de oxidación, que es algo que siempre se debe evitar. Así que tuvimos que tomar la desafortunada decisión de esa carrera 400. Tuvimos que terminar bastante, bastante pronto".

"Se lo dije a los compañeros de diseño. Ya sabes, tenemos que asegurarnos de que la 401 es la buena", apunta el de Luxemburgo.

Sobre el undécimo puesto de Lance Stroll, señala que era el mejor resultado que podían conseguir en esas circunstancias: "Terminar undécimo con Lance fue un buen resultado para el ritmo que teníamos. Con Fernando tal vez habríamos hecho algo diferente, no solemos hacer lo mismo con los dos coches. Así que ese era el plan, ir a la carrera y hacer algo diferente con ambos pilotos. Esta vez no pudimos hacerlo".

"Creo que Lance hizo una gran carrera con esa estrategia, que cambiamos muy pronto a neumáticos medios. Y creo que lo que nos ayudó, y eso es lo que es difícil de predecir, lo que habría sucedido con Fernando, es cuando se puede rodar en aire limpio, porque hizo menos calor de lo que pensábamos", dice para cerrar Krack.