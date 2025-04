F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1

Han mejorado mucho las sensaciones de Carlos Sainz respecto a los primeros Grandes Premios del año. Tras un inicio dubitativo en el que no conseguía encontrar el ritmo, desde el pasado Gran Premio de Baréin el español parece sentirse mucho más cómodo. En Arabia, el madrileño ha estado siempre entre los diez primeros. Veremos qué ocurre en unos minutos.

"He probado muchas cosas de set up y pilotaje para adaptar el coche a mí y parece que hemos dado un paso hacia delante", señaló el madrileño tras los Libres 2 de ayer, en los que finalizó en 5ª posición.

VERSTAPPEN, ¿FUERA DE LA BATALLA?

Parece que sí... Red Bull ha perdido toda su ventaja de los últimos años. La 2ª posición de Max en Australia y la victoria en Suzuka parecen ser un espejismo. En Baréin, el equipo de las bebidas energéticas se quedó muy lejos ya no solo de luchar por la victoria, si no que incluso por el podio. Este fin de semana parece que Max Verstappen sí que puede luchar por esa 3ª posición, pero no por las victorias con McLaren.